Турецкий Трабзонспор активно следит за украинским футбольным рынком. По информации издания Taka Gazete, новой трансферной целью клуба стал нападающий Жироны Ванат.

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Перейдет ли Ванат в Трабзонспор?

По информации источника, украинский форвард сейчас находится в списке приоритетных подписаний турецкой команды.

Напомним, что Трабзонспор уже успел усилиться одним украинцем, подписав контракт с полузащитником Русланом Малиновским. Кроме этого, в составе команды выступает украинский центральный защитник Арсений Батагов.

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Ранее в СМИ также появлялись сообщения о серьезном интересе Трабзонспора к двум другим известным украинским игрокам – Виктора Цыганкова и Артема Довбыка.

Как сезон 2025/2026 прошел для Ваната и Жироны?

В сезоне 2025/2026 украинский форвард продемонстрировал солидную индивидуальную результативность, отметившись 9 голами во всех официальных клубных турнирах.

В то же время для его Жироны этот год оказался провальным: из-за затяжных серий неудач команда пережила глубокий кризис и вылетела в Сегунду. Сам нападающий досрочно завершил выступления в апреле, пропустив концовку чемпионата из-за разрыва мышцы бедра.