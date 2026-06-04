Каталонский клуб вынужден оптимизировать зарплатную ведомость из-за финансовых ограничений, сообщает издание L'Esportiu de Catalunya. Однако команда планирует сохранить свой костяк для скорейшего возвращения в элиту.

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Останутся ли Ванат и Цыганков в Жироне?

Кого клуб хочет оставить

Руководство Жироны рассчитывает сохранить большинство ключевых исполнителей. Среди неприкосновенных игроков – украинский форвард Владислав Ванат, который в дебютном сезоне забил 9 голов во всех турнирах. Также в клубе рассчитывают на Брайана Хиля, Пауло Гассанигу, Мигеля Гутьерреса, Ивана Мартина, Жоэля Рока, Порту и Алехандро Франсеса. Защитнику Давиду Лопесу уже предложили новое соглашение с пониженной зарплатой под реалии второго дивизиона.

Кто покинет команду

Главным претендентом на трансфер на выход является украинец Виктор Цыганков. Его продажу оценивают в 10 миллионов евро, однако половину этой суммы Жирона отдаст Динамо по условиям предварительного договора. На вингера претендуют Бетис, Аякс и клубы из Турции.

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Кроме Цыганкова, каталонцы могут продать защитника Арнау Мартинеса, которым интересуются представители Ла Лиги, а также хавбека Аззедина Унаи – марокканца отпустят только при условии, если покупатели полностью компенсируют потраченные на него ранее средства.

Как Жирона провела сезон 2025/2026?

В сезоне 2025/2026 Жирона претерпела серьезный упадок и официально вылетела из Ла Лиги, завершив чемпионат на 19-м месте. Всего за два года после своего исторического попадания в Лигу чемпионов команда получила всего 41 очко в 38 турах и следующий сезон проведет в Сегунде.

Как Ванат и Цыганков выступают за Жирону?