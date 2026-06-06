После нескольких сезонов в чемпионате Италии опытный полузащитник решил попробовать свои силы в новой среде. О подписании 33-летнего украинца Трабзонспор сообщил на своих страницах в соцсетях.

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Что известно о трансфере Малиновского?

Руслан Малиновский присоединился к новой команде на правах свободного агента после завершения сотрудничества с итальянской Дженоа. Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

В турецкой команде Малиновский воссоединится с другим украинским футболистом Арсением Батаговым. В то же время недавно клуб покинул другой украинец – Александр Зубков, который перебрался в греческий АЕК.

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Презентацию новичка Трабзонспор провел в необычном стиле, опубликовав креативное видео с отсылкой к культовому фильму "Матрица".

Новая команда украинца будет играть в Лиге Европы

Переход в Трабзонспор открывает для Малиновского возможность снова выступать на высоком европейском уровне. В прошлом сезоне турецкий клуб финишировал третьим в Суперлиге и получил Кубок Турции, благодаря чему получил путевку в Лигу Европы.

Последним клубом Руслана была Дженоа, за которую он выступал с 2023 года. Несмотря на тяжелую травму, которую украинец перенес ранее, он сумел вернуться на поле и оставался важной фигурой команды. Теперь один из лидеров сборной Украины попытается помочь Трабзонспору достичь новых успехов как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Ранее сообщалось, что в Турции Малиновский будет получать 1,2 миллиона евро в год. Transfermarkt оценивает фуболиста сборной Украины в 2,5 миллиона евро.

Чем известен Малиновский?