Після кількох сезонів у чемпіонаті Італії досвідчений півзахисник вирішив спробувати свої сили в новому середовищі. Про підписання 33-річного українця Трабзонспор повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

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Що відомо про трансфер Маліновського?

Руслан Маліновський приєднався до нової команди на правах вільного агента після завершення співпраці з італійською Дженоа. Угода між сторонами розрахована на три роки.

У турецькій команді Маліновський возз'єднається з іншим українським футболістом Арсенієм Батаговим. Водночас нещодавно клуб залишив інший українець – Олександр Зубков, який перебрався до грецького АЕКа.

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Нова команда українця гратиме в Лізі Європи

Перехід до Трабзонспора відкриває для Маліновського можливість знову виступати на високому європейському рівні. Минулого сезону турецький клуб фінішував третім у Суперлізі та здобув Кубок Туреччини, завдяки чому отримав путівку до Ліги Європи.

Останнім клубом Руслана була Дженоа, за яку він виступав із 2023 року. Попри важку травму, яку українець переніс раніше, він зумів повернутися на поле та залишався важливою фігурою команди. Тепер один із лідерів збірної України спробує допомогти Трабзонспору досягти нових успіхів як на внутрішній арені, так і в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині Маліновський отримуватиме 1,2 мільйони євро на рік. Transfermarkt оцінює фуболіста збірної України у 2,5 мільйона євро.

Чим відомий Маліновський?