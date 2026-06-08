Турецький Трабзонспор активно стежить за українським футбольним ринком. За інформацією видання Taka Gazete, новою трансферною метою клубу став нападник Жирони Ванат.
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Чи перейде Ванат до Трабзонспору?
За інформацією джерела, український форвард наразі перебуває у списку пріоритетних підписань турецької команди.
Нагадаємо, що Трабзонспор уже встиг підсилитися одним українцем, підписавши контракт із півзахисником Русланом Маліновським. Окрім цього, у складі команди виступає український центральний захисник Арсеній Батагов.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Раніше у ЗМІ також з'являлися повідомлення про серйозний інтерес Трабзонспора до двох інших відомих українських гравців – Віктора Циганкова та Артема Довбика.
Як сезон 2025/2026 пройшов для Ваната та Жирони?
У сезоні 2025/2026 український форвард продемонстрував солідну індивідуальну результативність, відзначившись 9 голами у всіх офіційних клубних турнірах.
Водночас для його Жирони цей рік виявився провальним: через затяжні серії невдач команда пережила глибоку кризу та вилетіла у Сегунду. Сам нападник достроково завершив виступи у квітні, пропустивши кінцівку чемпіонату через розрив м'яза стегна.