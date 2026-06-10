Пока первая команда Барселоны борется за новые трофеи, руководство клуба продолжает работать над будущим. Одним из игроков, на которых серьезно рассчитывают в Каталонии, стал украинец Артем Рыбак, передает 24 Канал.

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Что известно о соглашении?

Артем Рыбак подписал свой первый профессиональный контракт с Барселоной после достижения 16-летнего возраста, сообщила академия каталонцев на своей странице в инстаграме. Переговоры между сторонами длились последние месяцы, а сам футболист изначально был настроен остаться в системе "сине-гранатовых".

В клубе высоко оценивают прогресс украинца и рассматривают его как часть долгосрочного проекта. Именно поэтому руководство Ла Масии стремилось как можно скорее оформить новое соглашение.

Кто такой Артем Рыбак?

Рыбак родился в Черновцах и начинал футбольный путь в структуре Буковины, после чего перебрался в академию Шахтера. После начала полномасштабного вторжения России его семья уехала в Испанию, где талантливый хавбек присоединился к Ла Масии.

В академии Барселоны украинец проводит уже четвертый сезон и за это время стал одним из самых заметных игроков своего возраста.

Статистика футболиста

В нынешнем сезоне Рыбак сыграл 20 матчей за команду Барселоны U-16 и забил семь голов. Кроме того, украинец получал игровую практику в старшей команде Juvenil B, где отметился двумя мячами в пяти поединках.

Ранее хавбек помог юношеским командам Барселоны выиграть несколько престижных международных турниров, а в Испании его уже называют одним из самых интересных талантов Ла Масии.

В октябре 2025 года Артем дебютировал за сборную Украины U-17, провел за сине-желтых шесть матчей.