Поки перша команда Барселони бореться за нові трофеї, керівництво клубу продовжує працювати над майбутнім. Одним із гравців, на яких серйозно розраховують у Каталонії, став українець Артем Рибак, передає 24 Канал.
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Що відомо про угоду?
Артем Рибак підписав свій перший професійний контракт із Барселоною після досягнення 16-річного віку, повідомила академія каталонців на своїй сторінці в інстаграмі. Перемовини між сторонами тривали останні місяці, а сам футболіст від початку був налаштований залишитися в системі "синьо-гранатових".
У клубі високо оцінюють прогрес українця та розглядають його як частину довгострокового проєкту. Саме тому керівництво Ла Масії прагнуло якомога швидше оформити нову угоду.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Хто такий Артем Рибак?
Рибак народився у Чернівцях та розпочинав футбольний шлях у структурі Буковини, після чого перебрався до академії Шахтаря. Після початку повномасштабного вторгнення Росії його родина виїхала до Іспанії, де талановитий хавбек приєднався до Ла Масії.
В академії Барселони українець проводить уже четвертий сезон і за цей час став одним із найпомітніших гравців свого віку.
Статистика футболіста
У нинішньому сезоні Рибак зіграв 20 матчів за команду Барселони U-16 та забив сім голів. Крім того, українець отримував ігрову практику у старшій команді Juvenil B, де відзначився двома м'ячами у п'яти поєдинках.
Раніше хавбек допоміг юнацьким командам Барселони виграти кілька престижних міжнародних турнірів, а в Іспанії його вже називають одним із найцікавіших талантів Ла Масії.
У жовтні 2025 року Артем дебютував за збірну України U-17, провів за синьо-жовтих шість матчів.