Поки перша команда Барселони бореться за нові трофеї, керівництво клубу продовжує працювати над майбутнім. Одним із гравців, на яких серйозно розраховують у Каталонії, став українець Артем Рибак, передає 24 Канал.

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Що відомо про угоду?

Артем Рибак підписав свій перший професійний контракт із Барселоною після досягнення 16-річного віку, повідомила академія каталонців на своїй сторінці в інстаграмі. Перемовини між сторонами тривали останні місяці, а сам футболіст від початку був налаштований залишитися в системі "синьо-гранатових".

У клубі високо оцінюють прогрес українця та розглядають його як частину довгострокового проєкту. Саме тому керівництво Ла Масії прагнуло якомога швидше оформити нову угоду.

Хто такий Артем Рибак?

Рибак народився у Чернівцях та розпочинав футбольний шлях у структурі Буковини, після чого перебрався до академії Шахтаря. Після початку повномасштабного вторгнення Росії його родина виїхала до Іспанії, де талановитий хавбек приєднався до Ла Масії.

В академії Барселони українець проводить уже четвертий сезон і за цей час став одним із найпомітніших гравців свого віку.

Статистика футболіста

У нинішньому сезоні Рибак зіграв 20 матчів за команду Барселони U-16 та забив сім голів. Крім того, українець отримував ігрову практику у старшій команді Juvenil B, де відзначився двома м'ячами у п'яти поєдинках.

Раніше хавбек допоміг юнацьким командам Барселони виграти кілька престижних міжнародних турнірів, а в Іспанії його вже називають одним із найцікавіших талантів Ла Масії.

У жовтні 2025 року Артем дебютував за збірну України U-17, провів за синьо-жовтих шість матчів.