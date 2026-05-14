Керівництво чемпіонів Іспанії не було готове запропонувати Левандовському продовження контракту на хороших умовах. Тому, як пише польський інсайдер Ярослав Колінський, погляд Роберта тепер спрямований на першість, де грають Кріштіану Роналду і Карім Бензема.

Де гратиме Роберт Левандовський у наступному сезоні?

Чинна угода Левандовського із Барселоною завершується влітку 2026 року. Каталонський гранд був згоден продовжити з форвардом контракт, але тільки за умови зниження зарплати та окремо прописаного пункту про те, що футболіст розуміє неможливість постійно потрапляти до стартового складу.

Роберту такий розвиток подій не сподобався. Тож гравець почав пошук інших клубів для продовження кар'єри. Довго перебирати варіанти не довелося: зірку запросив Аль-Хіляль з чемпіонату Саудівської Аравії, який цього сезону все ще сподівається завоювати чемпіонство, вирвавши його в останню мить у Аль-Насра Роналду.

Арабський гранд готовий запропонувати Левандовському розкішну зарплату у розмірі 90 мільйонів євро на рік. Але це тільки в разі підписання його безкоштовно у ролі вільного агента.

Як Левандовський свого часу не підтримав Україну?



Роберт Левандовський з Андрієм Шевченком / фото з інстаграму

У 2022 році, в перший рік повномасштабної агресії Росії проти України, зірка українського футболу Андрій Шевченко у своєму інстаграмі повідомив, що передав Левандовському спеціальну капітанську пов'язку з українським прапором. Очікувалося, що Роберт вдягне її на матчі чемпіонату світу з футболу у Катарі, щоб нагадати світу про боротьбу України за свободу та незалежність.

Але капітан польської команди на Мундіалі так і не з'явився на полі у синьо-жовтій пов'язці. Виявилося, що Левандовський сприйняв вчинок Шевченка лише як символічний жест і не збирався висловлювати підтримку Україні реальними вчинками. Це викликало хвилю обурення від українців у соцмережі, які висловили розчарування позицією нападника і звинуватили його у страху перед проросійською ФІФА.

Польща на чемпіонаті світу зрештою вийшла з групи, але програла вже в першому матчі плей-оф майбутнім фіналістам французам.