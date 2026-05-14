Руководство чемпионов Испании не было готово предложить Левандовскому продление контракта на хороших условиях. Поэтому, как пишет польский инсайдер Ярослав Колинский, взгляд Роберта теперь направлен на первенство, где играют Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Смотрите также Барселона – чемпион Испании: результат Эль-Классико с Реалом

Где будет играть Роберт Левандовский в следующем сезоне?

Действующее соглашение Левандовского с Барселоной завершается летом 2026 года. Каталонский гранд был согласен продлить с форвардом контракт, но только при условии снижения зарплаты и отдельно прописанного пункта о том, что футболист понимает невозможность постоянно попадать в стартовый состав.

Роберту такое развитие событий не понравилось. Поэтому игрок начал поиск других клубов для продолжения карьеры. Долго перебирать варианты не пришлось: звезду пригласил Аль-Хиляль из чемпионата Саудовской Аравии, который в этом сезоне все еще надеется завоевать чемпионство, вырвав его в последний момент у Аль-Насра Роналду.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Арабский гранд готов предложить Левандовскому роскошную зарплату в размере 90 миллионов евро в год. Но это только в случае подписания его бесплатно в качестве свободного агента.

Как Левандовский в свое время не поддержал Украину?



Роберт Левандовский с Андреем Шевченко / фото из инстаграма

В 2022 году, в первый год полномасштабной агрессии России против Украины, звезда украинского футбола Андрей Шевченко в своем инстаграме сообщил, что передал Левандовскому специальную капитанскую повязку с украинским флагом. Ожидалось, что Роберт наденет ее на матче чемпионата мира по футболу в Катаре, чтобы напомнить миру о борьбе Украины за свободу и независимость.

Но капитан польской команды на Мундиале так и не появился на поле в сине-желтой повязке. Оказалось, что Левандовский воспринял поступок Шевченко лишь как символический жест и не собирался выражать поддержку Украине реальными поступками. Это вызвало волну возмущения от украинцев в соцсети, которые выразили разочарование позицией нападающего и обвинили его в страхе перед пророссийской ФИФА.

Польша на чемпионате мира в конце концов вышла из группы, но проиграла уже в первом матче плей-офф будущим финалистам французам.