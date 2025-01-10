Тренер Жироны оптимистично прокомментировал возвращение Цыганкова после травмы

В испанской Ла Лиге подходит к концу 3-недельная зимняя пауза и уже 11 января будет возобновлен чемпионат. В первом матче Алавес дома будет принимать Жирону.

Впервые с ноября на поле в этой игре может появиться Виктор Цыганков. Он уже полностью восстановился от травмы и тренировался в общей группе "бело-красных".

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Долгожданное возвращение

Наставник Жироны Мичел перед предстоящим поединком высказался об этом событии. Он отметил, что надеется на возвращение украинца в лучшую форму и отметил его важность для команды:

Цыганков – очень важный для нас игрок. Сейчас я жду увидеть его в лучшей форме. Виктор в сезоне чаще был травмирован и вне поля, чем на поле, и это была большая потеря для нас. Но я убежден, что он будет важным игроком во второй части сезона.

Отметим, что Виктор Цыганков провел в нынешнем сезоне лишь 10 матчей за "бело-красных". В них украинец забил один гол и отдал один ассист.

Справка. Матч Алавес – Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, что после 18 туров команда Виктора Цыганкова занимает восьмое место в Ла Лиге. Сейчас подопечные Мичела имеют в своем активе 25 очков.