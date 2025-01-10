Вперше з листопада на полі в цій грі може з'явитися Віктор Циганков. Він уже повністю відновився від травми та тренувався в загальній групі "біло-червоних".

Читайте також Кар'єра в Реалі під загрозою: президент клубу вирішив виставити Андрія Луніна на трансфер

Довгоочікуване повернення

Наставник Жирони Мічел перед майбутнім поєдинком висловився про цю подію. Він зазначив, що сподівається на повернення українця до найкращої форми та відзначив його важливість для команди:

Циганков – дуже важливий для нас гравець. Зараз я чекаю побачити його у кращій формі. Віктор у сезоні частіше був травмований і поза полем, ніж на полі, і це була велика втрата для нас. Але я переконаний, що він буде важливим гравцем у другій частині сезону.

Зазначимо, що Віктор Циганков провів у нинішньому сезоні лише 10 матчів за "біло-червоних". У них українець забив один гол і віддав один асист.

Довідка. Матч Алавес – Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що після 18 турів команда Віктора Циганкова посідає восьме місце в Ла Лізі. Наразі підопічні Мічела мають у своєму активі 25 очок.