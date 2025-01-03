Восени 2024 року Віктор Циганков знову отримав ушкодження. Через це гравець пропустив певну частину сезону, пише 24 канал з посиланням на L'esportiu de Catalunya.

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Циганков незабаром повернеться

Жирона провела своє перше тренування у 2025 році і у загальній групі можна було помітити українського футболіста. Однак були відсутні три інших гравці "каталонців".

Циганков вже відновився після травми і зможе вийти на поле вже у найближчому матчі Ла Ліги.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Віктор Циганков зіграв 10 матчів за Жирону, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, що у найближчому матчі Жирона протистоятиме Алавесу. Поєдинок відбудеться 11 січня.