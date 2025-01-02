У середу, 18 грудня, було зіграно перший поєдинок 16-го туру французької Ліги 1. В його межах Монако приймало ПСЖ.

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Доннарума повернувся до тренувань

На 17-й хвилині захисник Монако Вільфрід Сінго в одному з ігрових епізодів влетів в італійського воротаря. Він не зумів перестрибнути Доннарумму та проїхався шипами своїх бутс по обличчю голкіпера. Його замінили і наклали йому близько 10-ти швів.

Після недовгої реабілітації Доннарумма вже повернувся до командних тренувань. На обличчі італійця видніється шрам, який ще довго буде нагадувати про моторошний інцидент.

Очікується, що він повернеться на поле вже в найближчому матчі проти того ж Монако, який відбудеться 5 січня.

Доннарумма на тренуванні: дивіться відео

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Джанлуїджі Доннарумма зіграв за ПСЖ 16 матчів, у яких пропустив 15 голів та 5 разів ворота лишались "сухими".