Цим хочуть скористатися чимало клубів, які готові запросити єгиптянина до себе у статусі вільного агента. За інформацією журналіста Ромена Колле Годена, один із них уже зробив конкретну пропозицію, інформує 24 Канал.

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Де може продовжити кар'єру Салах

Мова йде про французький ПСЖ. Паризький клуб пропонує правому вінгеру контракт терміном на три роки.

За його умовами єгиптянин буде отримувати зарплату в розмірі 500 тисяч євро на тиждень. Водночас Салах має на руках пропозицію також і від Ліверпуля, але вона поступається не тільки фінансово, а й тривалістю – два роки та 400 тисяч євро на тиждень.

До слова. Нещодавно Мохаммед Салах зізнався, що не хоче виносити подробиці перемовин у ЗМІ, проте заявив, що наразі далекий від продовження контракту з "червоними".

Зазначимо, що в сезоні-2024/2025 єгиптянин провів 26 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах. У них він забив 20 голів та віддав 17 результативних передач. Наразі Салах є найкращим бомбардиром та асистентом АПЛ.