При цьому вже влітку 2025 року єгиптянин може залишити Ліверпуль на правах вільного агента. Його угода з "червоними" закінчується 30 червня.

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Чи залишиться Салах у Ліверпулі

Тож уже 1 січня він матиме право підписувати попередній контракт із новим клубом. Єгипетський вінгер прокоментував своє майбутнє та зізнався, чи близький він до продовження угоди з Ліверпулем, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Я не хочу виносити подробиці в ЗМІ, але лише скажу, що я далекий від підписання нового контракту. Зараз я зосереджений на тому, щоб Ліверпуль виграв титул АПЛ. У нас є конкуренти, тому потрібно концентруватися на цьому завданні,

– сказав Салах.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Мохамед Салах провів за "червоних" 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 голів і віддав 17 асистів. Наразі він є одним із головних фаворитів на "Золотий м'яч-2025".

До слова. Влітку 2025 року Ліверпуль може втратити вільними агентами також Вірджила ван Дейка та Трента Александера-Арнольда. Останній, за інсайдерською інформацією, вже в січні підпише попередній контракт із Реалом, проте з поваги до рідного клубу про це не буде оголошувати до кінця сезону.

Нагадаємо, що "червоні" після 19 турів очолюють турнірну таблицю АПЛ, відірвавшись від найближчого переслідувача на вісім очок. Наступний поєдинок команда Арне Слота проведе 5 січня проти Манчестер Юнайтед.