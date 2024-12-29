Вест Гем – Ліверпуль 0:5

Голи: Луїс Діас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54, Жота, 84.

В чемпіонаті Англії стартували матчі 19 туру сезону 2024-2025. На вечір неділі була винесена зустріч за участю чинного лідера АПЛ – Ліверпуль грав на виїзді проти Вест Гема, повідомляє 24 Канал.

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Знищили за тайм

Лондонці проводять не надто вдалий сезон, команда Лопетегі застрягла в середині другої десятки у таблиці. Ліверпуль же навпаки запалює на максимум.

Підопічні Арне Слота виграли 13 з 17-ти матчів на старті та відірвались від переслідувачів на шість або більше очок. У звітному матчі мерсисайдці були явними фаворитами і навіть насичений календар та рання травма Джо Гомеса не стали на заваді "червоним".

Вже у першому таймі мерсисайдці забили тричі, а героєм очікувано став Мохамед Салах. Єгиптянин оформив гол та асист на Гакпо, тоді як рахунок відкрив Луїс Діас, скориставшись рикошетом від опонента.

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На цьому гра по суті була зроблена. Після перерви Ліверпуль добив лондонців ще двома голами, Александеру-Арнольду вдався ефектний удар здаля, а під завісу зустрічі гол на свій рахунок записав Жота з паса Салаха.

Впевнена перемога дозволяє мерсисайдцям зустріти Новий рік із впевненим відривом від другого місця. Арсенал розташувався у дев'яти очках позаду, а Ноттінгем Форест – у восьми балах при матчі в запасі.