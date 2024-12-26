Сьогодні, 26 грудня, відбувся матч 18-го туру АПЛ сезону-2024/2025 між Челсі та Фулхемом. Гра на "Стемфорд Бридж" завершилась несподіваною перемогою "дачників" з рахунком 1:2.

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Шалений Коул Палмер

Коул Палмер відкрив рахунок у сьогоднішній зустрічі проти Фулхема в Англійській Прем'єр-лізі. 22-річний півзахисник забив 26-й гол за Челсі у календарному 2024 році, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

Таким чином англійський хавбек Челсі побив рекорд Джиммі Флойда Гассельбайнка. Тоді ексгравець "аристократів" відзначився 25 забитими м'ячами за календарний 2001 рік.

Зазначимо, що у поточному сезоні Палмер зіграв у 19 поєдинках за "синіх". За цей час він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

Коул також може покращити своє історичне досягнення. У заключному матчі 2024 року в АПЛ, який відбудеться 30 грудня, Челсі на виїзді зіграє проти Іпсвіча.