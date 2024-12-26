Ілля Забарний відіграв весь поєдинок 18-го туру АПЛ Борнмут – Крістал Пелес (0:0). Цей матч став 60-м для українського захисника в еліті чемпіонату Англії, пише 24 Канал.

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Забарний вийшов на 5 місце за матчами в АПЛ

За цим показником 22-річний футболіст обійшов головного тренера збірної України Сергія Реброва та залишив далеко позаду президента УАФ Андрія Шевченка.

З активних гравців попереду Забарного залишилися "канонір" Олександр Зінченко (136 поєдинків), а також захисник Евертона Віталій Миколенко, який зіграв свій 90-й матч в АПЛ.

За підсумками цього сезону Забарний випередить Андрія Ярмоленка (екс-Вест Гем) та наблизиться до легендарного Олега Лужного.

Всі українці в елітному дивізіоні Англії

1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті – 76, Арсенал – 60) – 136

2. Віталій Миколенко (Евертон) – 90

3. Олег Лужний (Арсенал – 75, Вулверхемптон – 6) – 81

4. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 66

5. Ілля Забарний (Борнмут) – 60

6. Сергій Ребров (Тоттенгем) – 59

7. Михайло Мудрик (Челсі) – 53

8. Андрій Шевченко (Челсі) – 48

9. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 39

10. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 27

11. Олексій Чередник (Саутгемптон) – 23

12. Олександр Євтушок (Ковентрі) – 3

Зазначимо, що у переліку присутній олімпійський чемпіон Сеулу-1988 Олексій Чередник. Українець грав у найсильнішому дивізіоні Англії у сезонах 1989/90 та 1990/91. Тоді чемпіонат називався Футбольна ліга Англії, а з 1992 – Прем'єр-ліга.