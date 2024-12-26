Борнмут – Крістал Пелес 0:0

Сьогодні, 26 грудня, відбувся матч 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Борнмут вдома приймав гостей з Лондона – Крістал Пелес, повідомляє 24 канал.

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Безгольовий перший тайм

Гості активно розпочали перший тайм та пішли в атаку на ворота Борнмута. Вже на 3-й хвилині матчу Ілля Забарний вступив у боротьбу та врятував "вишеньок" від пропущеного голу.

Чималу кількість ігрового часу гравці Крістал Пелас контролювали м'яч та намагались створювати небезпечні моменти біля воріт "Борнмута". "Вишні" мали поодинокі шанси відкрити рахунок на контратаках.

Під кінець першої половини матчу володіння м'ячем вирівнялось, але до забитих голів справа так і не дійшла. У підсумку команди пішли на перерву з нічийним рахунком 0:0.

Крістал Пелес втримав нічию

На початку другого тайму Борнмут почав більше грати з м'ячем та шукати шанси для взяття воріт. На 50-й хвилині матчу "вишні" провели небезпечну атаку, яка завершилась ударом Семеньо, але Дін Хендерсон врятував Пелес.

Більшість часу команди проводили в атаках, а не тримали м'яч в центрі поля. Однак не змогли найти шлях до важливого першого голу, аби потішити своїх вболівальників.

На 79-й хвилині матчу гравці Борнмута створили небезпечний момент. Філіп Біллінг пробив по воротах, але м'яч пройшов повз стійку – удар від воріт на користь Крістал Пелес.

За декілька хвилин нападник "вишень" Антуан Семеньо міг відкрити рахунок у грі. Форвард пробив головою після подачі від партнера, але м'яч пролетів повз ворота.

Під завершення компенсованого часу Борнмут отримав право на небезпечний штрафний. Однак, "вишні" не змогли скористатись шансом – у підсумку матч завершився безгольовою нічиєю.