Лестер – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Савіо, 21, Голанд, 74

Безвиграшна серія "містян" у чемпіонаті Англії перед матчем з Лестером нараховувала чотири поєдинки. Востаннє команда Гвардіоли перемагала Ноттінгем Форест (3:0) ще 4 грудня, пише 24 Канал.

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Гвардіола може спокійно видихнути

У поєдинку з Лестером Манчестер Сіті нарешті зумів здобути перемогу. Вже на 21-й хвилині ексодноклубник Циганкова по Жироні бразилець Савіо був першим на підборі та переправив м'яч у порожні ворота господарів.

Нервозність у матчі тривала до 71-ї хвилини, поки Голанд не зняв питання про переможця. Форвард відгукнувся на простріл Савіо та головою влучно пробив по воротах.

До фінального свистка цифри на табло стадіону "Кінг Пауер" у Лестері не змінилися. 2:0 – Манчестер Сіті везе три бали додому.

Зазначимо, що головний тренер "містян" Пеп Гвардіола сильно переймався провальними результатами команди. Іспанський фахівець через надмірні переживання мав проблеми зі сном та травленням.