Арсенал – Іпсвіч 1:0

Голи: Хаверц, 23

У п'ятницю, 27 грудня, Арсенал на "Емірейтс" приймав Іпсвіч в межах 18-го туру АПЛ-2024/2025. Олександр Зінченко повернувся до складу "канонірів" після травми, але так і не з'явився на полі, повідомляє 24 канал.

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Серйозна перевага Арсенала

Арсенал підходив до матчу у ролі фаворита. "Каноніри" активно розпочали гру, контролюючи м'яч та створювали чималу кількість небезпечних моментів.

Підопічні Мікеля Артети переважали Іпсвіч за всіма показниками, окрім фолів. "Каноніри" володіли м'ячем 85 відсотків ігрового часу та двічі пробили у площину воріт.

Тоді як Іпсвіч не створив жодних проблем іспанському голкіперу Арсенала Давіду Раї. "Трактористи" жодного разу не пробили у площину воріт у першому таймі.

Попри повну перевагу у володінні м'ячем "каноніри" змогли відзначитись у воротах суперника лише один раз. На 23-й хвилині матчу Кай Хаверц забив єдиний гол Арсенала у першій половині гри.

Команди пішли на перерву за рахунку 1:0 на користь підопічних Мікеля Артети.

У другому таймі голів не забивали

Через сім хвилин після початку другого тайму Арсенал заробив право на небезпечний штрафний удар. Гравці Іпсвіча збили Деклана Райса перед власним карним майданчиком.

Виконувати стандарт підійшов капітан "канонірів" Мартін Едегор. Норвежець невдало виконав удар та влучив у гравця команди гостей.

Арсенал у другому таймі тримав гру під контролем, хоча володіння м'ячем вирівнялось. "Каноніри" створювали моменти, але справа до забитих голів не доходила.

У підсумку гра завершилась мінімальною перемогою Арсенала з рахунком 1:0. "Каноніри" піднялись на друге місце в турнірній таблиці АПЛ, обійшовши Челсі.