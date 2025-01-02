Найбільший інтерес викликають захисники Ілля Забарний і Мілош Керкез. Стало відомо, чи готове керівництво "вишень" продавати своїх лідерів уже цієї зими.

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Чітка позиція клубу

За інформацією GiveMeSport, англійський клуб має намір зберегти цих футболістів до кінця сезону, інформує 24 Канал. "Вишні" збираються дограти кампанію в найсильнішому складі, попри предметну зацікавленість від грандів, які готові діяти вже зараз.

Зазначимо, що українець викликає найбільший інтерес у ПСЖ, Челсі та Тоттенгема. Окрім них, за прогресом Забарного слідкують уважно Реал і Ліверпуль.

Керкезом при цьому також цікавиться чинний лідер Англійської Прем'єр-ліги та Манчестер Юнайтед. Проте Борнмут не відчуває через це жодного тиску та готовий відмовляти іменитим клубам.

Довідка. В нинішньому сезоні Ілля Забарний повністю відіграв в усіх 19 матчах АПЛ. Наразі Борнмут посідає сьоме місце в турнірній таблиці та відстає від зони Ліги чемпіонів лише на п'ять очок.

Наступний поєдинок "вишні" проведуть 4 січня проти Евертона Віталія Миколенка. Стартовий свисток пролунає о 17:00.