"Убийца" Украины Дьокереш поддержал модель OnlyFans на 4,5 миллиона долларов

Шведский форвард Виктор Дьокереш оказался в центре скандала после заявления модели OnlyFans Софи Рейн. Она утверждает, что футболист потратил на ее контент более 4,5 миллиона долларов.

История быстро разлетелась соцсетями и спортивными медиа, вызвав волну обсуждений среди болельщиков. Сам футболист пока публично не комментировал резонансное заявление, пишет The Sunday Guardian.

Что сказала модель?

Американская модель и блогер Софи Рейн заявила, что одним из ее крупнейших подписчиков на платформе OnlyFans является шведский нападающий Виктор Дьокереш. По ее словам, именно он якобы потратил на эксклюзивный контент сумму более 4,5 миллиона долларов.

Эти слова быстро стали вирусными и распространились в иностранных СМИ, после чего новость подхватили футбольные сообщества и фанатские паблики.

Реакция Дьокереша

По состоянию на сейчас ни сам Дьокереш, ни его клуб не давали официальных комментариев по этой информации. В то же время в соцсетях часть пользователей поставила под сомнение правдивость заявления модели, ведь она не обнародовала никаких подтверждений.

