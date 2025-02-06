Почти год без футбола: клуб Серии А планирует подписать экс-игрока сборной Украины

Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко из-за постоянных травм никак не может вернуться на свой уровень. С лета 2024 года футболист находится в поисках команды.

Трансферное окно в ведущих чемпионатах Европы закрылось 3 февраля. Однако клубы имеют возможность подписывать свободных агентов, пишет 24 Канал.

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Коваленко может вернуться в Эмполи

В таком статусе с августа прошлого года находится Виктор Коваленко. 28-летний полузащитник планирует продолжить карьеру в итальянском чемпионате, а потому отклонял другие варианты.

По информации турецкого журналиста Эртана Сузгуна, Эмполи сделал предложение Коваленко. Ранее Виктор уже выступал на арендных началах за "синих". Тогда его контракт принадлежал Аталанте.

В сезоне-2023/24 Коваленко сыграл за Эмполи 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Особенно памятным был мяч забитый в ворота Наполи. Тогда гол украинского хавбека принес Эмполи минимальную победу.

Справка. В сезоне-2024/25 Эмполи после 23-х матчей занимает 16-ю позицию. От зоны вылета "синих" отдаляет лишь один балл.

Также на Коваленко претендуют несколько турецких клубов. Однако источник не конкретизировал имеющуюся информацию.

Отметим, что последний раз Коваленко выходил на поле 28 апреля 2024 года в матче против Аталанты (0:2). С тех пор футболист находится без игровой практики. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.