Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с клубом Серии А

Воспитанник донецкого Шахтера Виктор Коваленко определился с новой командой. Во второй части сезона уроженец Херсона будет играть за итальянский Эмполи.

Виктор Коваленко отклонил предложения от турецких клубов ради выступлений в Серии А. Итальянский Эмполи официально объявил о подписании украинского хавбека, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Шанс для Коваленко вернуться на топ-уровень

Представитель Серии А поздравил Коваленко с возвращением в команду, за которую выступал в сезоне-2023/24. Тогда Виктор играл на правах аренды, поскольку находился на контракте с Аталантой.

На этот раз украинец стал полноценным игроком Эмполи, ведь подписал соглашение в статусе свободного агента.

Коваленко вернулся в Эмполи / фото ФК Эмполи

Детали контракта пока не разглашаются. Портал Transfermarkt информирует, что Коваленко будет играть за "синих" до 30 июня 2025 года.

Кстати, в юношеской команде Эмполи играет еще один украинец – 17-летний Богдан Попов. Талантливый форвард уже попадал в заявку главной команды на матчи Серии А.

Справка. В составе Эмполи Виктор Коваленко сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

В сезоне-2024/25 Эмполи ведет борьбу за выживание в Серии А. После 23-х сыгранных матчей новая команда Коваленко занимает 16-е место. В клубе надеются на помощь Виктора в сохранении прописки в элитном дивизионе.