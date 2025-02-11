Віктор Коваленко відхилив пропозиції від турецьких клубів заради виступів у Серії А. Італійський Емполі офіційно оголосив про підписання українського хавбека, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу клубу.

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Шанс для Коваленка повернутися на топ-рівень

Представник Серії А привітав Коваленка з поверненням до команди, за яку виступав у сезоні-2023/24. Тоді Віктор грав на правах оренди, оскільки перебував на контракті з Аталантою.

На цей раз українець став повноцінним гравцем Емполі, адже підписав угоду в статусі вільного агента.

Коваленко повернувся до Емполі / фото ФК Емполі

Деталі контракту наразі не розголошуються. Портал Transfermarkt інформує, що Коваленко гратиме за "синіх" до 30 червня 2025 року.

До речі, в юнацькій команді Емполі грає ще один українець – 17-річний Богдан Попов. Талановитий форвард вже потрапляв до заявки головної команди на матчі Серії А.

Довідка. У складі Емполі Віктор Коваленко зіграв 17 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

У сезоні-2024/25 Емполі веде боротьбу за виживання у Серії А. Після 23-х зіграних матчів нова команда Коваленка посідає 16-те місце. У клубі сподіваються на допомогу Віктора у збереженні прописки в елітному дивізіоні.