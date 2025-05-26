Экс-игрок Динамо жестко разнес "бело-синих", сравнив УПЛ с водокачкой

Динамо по итогам сезона стало чемпионом Украины 2024/2025. "Бело-синие" набрали 70 очков за 30 туров, не потерпев ни одного поражения в элитном дивизионе.

В последнем матче УПЛ этого сезона столичный клуб дома сыграл против Колоса. После игры киевляне праздновали 17-е чемпионство высшего украинского дивизиона, сообщает 24 канал.

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Леоненко снова недоволен

Виктор Леоненко в очередной раз раскритиковал Динамо. В частности, экс-игроку "бело-синих" не понравилось празднование триумфа бывшего клуба в УПЛ.

Бывший футболист, а ныне эксперт считает, что динамовцы должны сконцентрироваться на выступлениях в Европе, а не внутреннем чемпионате.

Игроки Динамо праздновали чемпионство вместе с семьями на поле? Ну мы прямо как европейцы, только темных очков не хватало. Сами ничего придумать не могут! Я вообще не понимаю, как можно праздновать чемпионство в первенстве водокачки?! Еврокубки покажут уровень нашего чемпионата. Хочется, чтобы наши команды не мучились, а играли. Поверьте, о чемпионстве все сразу же забудут, если плохо сыграют в еврокубках,

– цитирует Леоненко Спорт-Экспресс Украина.

Напомним, что Динамо благодаря победе в чемпионате Украины сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. "Бело-синие" стартуют в главном европейском турнире со второго квалификационного раунда.

Ранее стало известно, кто представит Украину на европейской арене по итогам сезона 2024/2025.