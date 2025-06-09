Украинец нокаутировал американца в первом раунде боя, попав в челюсть

В немецком Киле в рамках боксерского вечера состоялось яркое противостояние в супертяжелом весе. Украинец Виктор Выхрист сошелся на ринге с американцем Кристофером Лавджоем.

Поединок имел статус рейтингового и был рассчитан на шесть раундов. Последний раз Виктор Выхрист боксировал в апреле, одолев американца Букера, тогда как Кристофер Лавджой не появлялся в ринге уже два года, пишет 24 канал.

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Нокаутирующий удар принес победу

Поединок длился недолго – уже в первом раунде, а именно на 28 секунде все решил мощный контрудар украинца. Лавджой попытался атаковать, но Выхрист мгновенно среагировал, попав ему в челюсть, что привело к нокауту.

Судья зафиксировал победу Выхриста. Лавджой после удара украинца долго пытался прийти в себя.

Нокаутирующий удар Выхриста: смотрите видео

Отметим, что это был 16-й бой в профессиональной карьере Выхриста, и он одержал уже 15-ю победу.