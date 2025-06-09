Поєдинок мав статус рейтингового і був розрахований на шість раундів. Востаннє Віктор Вихрист боксував у квітні, здолавши американця Букера, тоді як Крістофер Лавджой не з’являвся в ринзі вже два роки, пише 24 канал.

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Нокаутуючий удар приніс перемогу

Поєдинок тривав недовго – вже в першому раунді, а саме на 28 секунді все вирішив потужний контрудар українця. Лавджой спробував атакувати, але Вихрист миттєво зреагував, влучивши йому в щелепу, що призвело до нокауту.

Суддя зафіксував перемогу Вихриста. Лавджой після удару українця довго намагався прийти до тями.

Нокаутуючий удар Вихриста: дивіться відео

Відзначимо, що це був 16-й бій у професійній кар'єрі Вихриста, і він здобув уже 15-ту перемогу.