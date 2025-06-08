Австралійський боксер бився проти непереможеного Клаудіо Скуео. Джей Опетая завдав першої поразки у кар'єру опоненту, завершивши бій достроково, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Опетая – Скуео

Джей Опетая почав бій з вивчення суперника та не поспішав атакувати. Проте вже у третьому раунді австралійський чемпіон почав збільшувати темп.

У четвертому раунді Клаудіо Скуео ледве дочекався гонга. А у наступній трихвилинці Опетая завдав контрхук італійцю, рефері дорахував до десяти та зупинив поєдинку, зафіксувавши перемогу Джея.

Опетая здолав Скуео: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше Джей Опетая заявляв про потенційний бій з Олександром Усиком. Проте його промоутер Едді Хірн наголосив, що австралійцю потрібно провести ще декілька великих поєдинків.