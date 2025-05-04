Фантастический результат: украинский хоккеист стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025

Сборная Украины по хоккею остановилась в шаге от повышения в классе. В решающем матче против Японии подопечные Дмитрия Христича уступили со счетом 2:3.

В румынском Сфынту-Георге завершился чемпионат мира-2025 по хоккею в дивизионе 1А. Сборная Украины финишировала на третьем месте в турнирной таблице, пишет 24 Канал.

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Захаров выиграл гонку бомбардиров на ЧМ-2025 по хоккею

По итогу турнира форвард "сине-желтых" Виктор Захаров стал лучшим бомбардиром. На счету 31-летнего хоккеиста шесть заброшенных шайб в пяти матчах. Кроме того, на счету украинца еще два ассиста.

По информации Суспільного, Виктор стал первым хоккеистом сборной Украины в XXI веке, который отмечался в каждом матче чемпионата мира.

Думаю, это какой-то фантастический результат. Не могу это объяснить логически, просто так получилось,

– прокомментировал свое выступление Захаров.

Все результативные действия Захарова на ЧМ-2025

1-й тур (Украина – Великобритания 3:4): гол (1:2)

2-й тур (Италия – Украина 2:3 Б): гол (2:1)

3-й тур (Украина – Румыния 4:0): гол (1:0), ассист (3:0)

4-й тур (Польша – Украина 1:4): две шайбы (1:1, 1:2)

5-й тур (Япония – Украина 3:2): гол (1:0), ассист (2:3)

К слову, самым результативным игроком ЧМ-2025 тоже стал украинец. Андрей Денискин набрал 9 баллов по системе шайба + ассист (3+6).

В следующем году сборная Украины снова сыграет в Дивизионе 1А. Будем надеяться, что "сине-желтые" все же сумеют выйти в элиту, где в последний раз выступали в 2007 году.