У румунському Сфинту-Георге завершився чемпіонат світу-2025 з хокею у дивізіоні 1А. Збірна України фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці, пише 24 Канал.

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Захаров виграв гонку бомбардирів на ЧС-2025 з хокею

За підсумком турніру форвард "синьо-жовтих" Віктор Захаров став найкращим бомбардиром. На рахунку 31-річного хокеїста шість закинутих шайб у п'яти матчах. Крім того, на рахунку українця ще два асисти.

За інформацією Суспільного, Віктор став першим хокеїстом збірної України у XXI столітті, який відзначався у кожному матчі чемпіонату світу.

Думаю, це якийсь фантастичний результат. Не можу це пояснити логічно, просто так вийшло,

– прокоментував свій виступ Захаров.

Усі результативні дії Захарова на ЧС-2025

1-й тур (Україна – Велика Британія 3:4): гол (1:2)

2-й тур (Італія – Україна 2:3 Б): гол (2:1)

3-й тур (Україна – Румунія 4:0): гол (1:0), асист (3:0)

4-й тур (Польща – Україна 1:4): дві шайби (1:1, 1:2)

5-й тур (Японія – Україна 3:2): гол (1:0), асист (2:3)

До слова, найрезультативнішим гравцем ЧС-2025 теж став українець. Андрій Денискін набрав 9 балів за системою шайба + асист (3+6).

У наступному році збірна України знову зіграє у Дивізіоні 1А. Будемо сподіватися, що "синьо-жовті" все ж зуміють вийти в еліту, де востаннє виступали у 2007 році.