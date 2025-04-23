Росія планує повноцінно повернутися на Зимову Олімпіаду-2026. У країні-агресорці сподіваються виступати навіть у командних видах спорту, в тому числі в хокейному турнірі, пише 24 Канал.

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Чи допустять російських хокеїстів до Олімпіади-2026

Російські пропагандисти поширили фейк, начебто Міжнародна федерація хокею (IIHF) найближчим часом прийме рішення щодо допуску їхньої збірної з хокею на Олімпіаду-2026 з гімном та прапором.

Член ради IIHF та генеральний директор Федерації хокею Латвії Вієстурс Козіолс прокоментував чутки, поставивши на місце росіян.

"У нас не було ніякого засідання, не збиралися з цього приводу. Ми про це не говорили. Це просто плітки. Не знаю, звідки ви це берете. Але це плітки.

Російський прапор? Дивіться, по-перше, у нас немає приводу збиратися з цього питання. Це питання не наше, а МОК. Не знаю, хто автор цієї пропаганди, але це неправильно. Це ні на копійку не відповідає дійсності", – сказав Козіолс в інтерв'ю російським ЗМІ.

Довідка. Зимова Олімпіада-2026 року відбудуться з 6 до 22 лютого в італійських Мілані та Кортіні д'Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Нагадаємо, що на початку року IIHF мали ухвалити рішення щодо допуску збірних Росії та Білорусі з хокею до міжнародних турнірів. Тоді президент Міжнародної федерації Люк Тардіф заявив, що повернення росіян та білорусів залежатиме від завершення війни в Україні.

До слова, IIHF не допустила представників країн-агресорів до участі в чемпіонаті світу-2026, який стартує 15 травня.