Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф під час пресконференції прокоментував можливе повернення до турнірів збірних Росії та Білорусі. Спортивний функціонер назвав умову, за якої команди країн-аресорів з'являться на Олімпіаді та чемпіонаті світу, пише 24 Канал з посиланням на сайт IIHF.

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IIHF піклується про безпеку гравців з країн-агресорів

Люк Тардіф заявив про своє бажання повернути Росію та Білорусь. Проте рішення про допуск ухвалять за однієї умови.

Ми хочемо якнайшвидшого повернення збірних Росії та Білорусі, тому що їхнє повернення означало б, що війна закінчена. Але зараз ми не ризикуватимемо безпекою гравців. Подивимося, що станеться у найближчі два місяці,

– сказав чиновник.

Відповідне рішення про допуск або продовження бану можуть прийняти вже наступного місяця.

Потрібно ухвалити рішення у лютому, тому що організатори Олімпіади та інших турнірів мають формувати розклад. Але ризикувати турнірами чи безпекою гравців ми не будемо,

– додав президент IIHF.

Нагадаємо, що зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 лютого до 22 лютого. Змагання пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Чемпіонат світу з хокею проводиться Міжнародною федерацією щороку. Росія та Білорусь пропустили турніри 2022, 2023 та 2024 року.