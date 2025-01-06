Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф во время пресс-конференции прокомментировал возможное возвращение в турниры сборных России и Беларуси. Спортивный функционер назвал условие, при котором команды стран-агресоров появятся на Олимпиаде и чемпионате мира, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IIHF.

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IIHF заботится о безопасности игроков из стран-агрессоров

Люк Тардиф заявил о своем желании вернуть Россию и Беларусь. Однако решение о допуске примут при одном условии.

Мы хотим скорейшего возвращения сборных России и Беларуси, потому что их возвращение означало бы, что война закончена. Но сейчас мы не будем рисковать безопасностью игроков. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца,

– сказал чиновник.

Соответствующее решение о допуске или продлении бана могут принять уже в следующем месяце.

Нужно принять решение в феврале, потому что организаторы Олимпиады и других турниров должны формировать расписание. Но рисковать турнирами или безопасностью игроков мы не будем,

– добавил президент IIHF.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 февраля по 22 февраля. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Чемпионат мира по хоккею проводится Международной федерацией ежегодно. Россия и Беларусь пропустили турниры 2022, 2023 и 2024 года.