Укр Рус
Украинскую лыжницу дисквалифицировали из-за допинга
6 апреля, 19:02
2

Украинскую лыжницу дисквалифицировали из-за допинга

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Национальный антидопинговый центр дисквалифицировал Викторию Олех до января 2027 года из-за запрещенного препарата канренон.
  • Виктория Олех не сможет участвовать в любых официальных соревнованиях, включая национальные и международные турниры, до 17 января 2027 года.

Национальный антидопинговый центр отстранил Викторию Олех до января 2027 года из-за запрещенного препарата. Лыжница не сможет участвовать в соревнованиях.

Решение вступило в силу 18 марта 2026 года, сообщили на сайте организации. Канренон, обнаруженный в пробе спортсменки, относится к запрещенным мочегонным препаратам, сохраняющим калий в организме.

Смотрите также Без россиян Олимпиада очистилась: на Играх-2026 произошло то, чего не было почти 30 лет

Что известно о дисквалификации?

Виктория Олех не сможет выступать на любых официальных соревнованиях до 17 января 2027 года. Это решение включает участие в национальных и международных турнирах, в частности Кубке мира и чемпионатах.

Также отстранение получила украинская гребчица Оксана Голуб. Она получила бронзовую медаль на чемпионате Европы по гребле 2011 года в соревнованиях восьмерок.

38-летняя спортсменка получила отстранение за ацетазоламид. Начало ее дисквалификации 6 марта 2026 года и продлится до 5 июля 2027 года.

Спортивная карьера Олех

  • 32-летняя лыжница участвовала в Олимпийских играх в Пекине 2022 года, где заняла 58 место в личной гонке.
  • Кроме того, Олех соревновалась на пяти чемпионатах мира и представляла Украину на Всемирных играх военнослужащих, где украинки в гонке патрулей финишировали седьмыми.
  • Лучшим личным результатом спортсменки на этапах Кубка мира является 47-е место в гонке преследования на 10 км свободным стилем, которое она заняла 28 ноября 2021 года в финском городе Рука.