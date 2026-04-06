Рішення набрало чинності 18 березня 2026 року, повідомили на сайті організації. Канренон, виявлений у пробі спортсменки, належить до заборонених сечогінних препаратів, що зберігають калій в організмі.
Що відомо про дискваліфікацію?
Вікторія Олех не зможе виступати на будь-яких офіційних змаганнях до 17 січня 2027 року. Це рішення включає участь у національних і міжнародних турнірах, зокрема Кубку світу та чемпіонатах.
Також відсторонення отримала українська веслувальниця Оксана Голуб. Вона здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з веслування 2011 року у змаганнях вісімок.
38-річна спортсменка отримала відсторонення за ацетазоламід. Початок її дискваліфікації 6 березня 2026 року і триватиме до 5 липня 2027 року.
Спортивна кар'єра Олех
- 32-річна лижниця брала участь в Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року, де посіла 58 місце в особистій гонці.
- Окрім того, Олех змагалася на п’яти чемпіонатах світу та представляла Україну на Всесвітніх іграх військовослужбовців, де українки в гонці патрулів фінішували сьомими.
- Найкращим особистим результатом спортсменки на етапах Кубка світу є 47-ме місце в гонці переслідування на 10 км вільним стилем, яке вона посіла 28 листопада 2021 року в фінському місті Рука.