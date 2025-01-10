Нападающий Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор является одним из лучших футболистов современности. В прошлом году в голосовании за Золотой Мяч он занял второе место, а также стал победителем премии The Best.

По теме Винисиус снова второй: стали известны главные претенденты на Золотой Мяч-2025

Винисиуса ждут в Азии

Такой огромный успех 24-летнего игрока привлекает к нему внимание со стороны денежных клубов и чемпионатов. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Relevo, несколько команд из Саудовской Аравии имеют желание подписать Винисиуса.

Футболисту готовы предложить около 1 миллиарда евро за контракт на пять лет, то есть по 200 миллионов за сезон. При этом есть команды, которые уже установили контакт с представителями Жуниора.

Сейчас трансфер выглядит маловероятным, ведь у бразильца контракт с Реалом до 2027 года. Впрочем клубы Саудовской Аравии готовы забрасывать мадридцев деньгами, активировав клаусулу в 1 миллиард евро.

Читайте также Карьера в Реале под угрозой: президент клуба решил выставить Андрея Лунина на трансфер

Ранее Винисиусом интересовался клуб Аль-Ахли. В Саудовской Аравии уверены, что рано или поздно бразилец все же будет играть в местной лиге. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 200 миллионов евро.

Напомним, что нападающий перебрался в Реал из Фламенго в 2018 году за 45 миллионов евро. За это время он уже успел забить 97 голов и отдать 83 ассиста в 288 матчах. Вместе с мадридцами Вини дважды выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Испании.