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28 января 2025, 19:20
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Звездному игроку Реала посвятили "золотую какашку": фото унизительной фигуры

Егор Торяник

Винисиус Жуниор беспрекословно один из лучших игроков современности. Однако звездный вингер Реала далеко не всем приходится по душе.

Один из лучших футболистов мира появится на празднике в Валенсии. Однако не собственной персоной, а в виде большой карикатурной фигуры, сообщает 24 канал со ссылкой на AS.

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Праздник в Валенсии

С 15 по 19 марта состоится ежегодный праздник Валенсийского сообщества под названием Фальяс. Художник Виктор Наварро представил статую Винисиуса Жуниора сделанную специально для фестиваля.

Художник создал большую фигуру лидера Реала в футболке, которая составлена из игровой формы "сливочных" и сборной Бразилии. На руке звезды мадридцев можно увидеть позолоченную какашку.

В описании под статуей Наварро назвал фекалии Cagallo D'Or, что в переводе означает – "Золотая какашка". Это прямая отсылка к "Золотому мячу", который получил Родри вместо Винисиуса Жуниора.

Вини заливается слезами, Мадрид подбадривает его и награждает "Золотой какашкой". Это крокодиловы слезы,
– говорится в описании.

Карикатурная статуя Винисиуса Жуниора от Виктора Наварро / Фото AS

Отметим, что участие в празднике Фальяс принимают художники и скульпторы, создающие статуи и фигуры из дерева и других материалов. Впоследствии эти фигуры сжигают, таким образом в Валенсии отмечают приход весны.

Однако не все фигуры попадают на костер. Лучшая среди других статуй, которая понравится многим остается целой и невредимой.