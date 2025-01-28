Звездному игроку Реала посвятили "золотую какашку": фото унизительной фигуры

Винисиус Жуниор беспрекословно один из лучших игроков современности. Однако звездный вингер Реала далеко не всем приходится по душе.

Один из лучших футболистов мира появится на празднике в Валенсии. Однако не собственной персоной, а в виде большой карикатурной фигуры, сообщает 24 канал со ссылкой на AS.

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Праздник в Валенсии

С 15 по 19 марта состоится ежегодный праздник Валенсийского сообщества под названием Фальяс. Художник Виктор Наварро представил статую Винисиуса Жуниора сделанную специально для фестиваля.

Художник создал большую фигуру лидера Реала в футболке, которая составлена из игровой формы "сливочных" и сборной Бразилии. На руке звезды мадридцев можно увидеть позолоченную какашку.

В описании под статуей Наварро назвал фекалии Cagallo D'Or, что в переводе означает – "Золотая какашка". Это прямая отсылка к "Золотому мячу", который получил Родри вместо Винисиуса Жуниора.

Вини заливается слезами, Мадрид подбадривает его и награждает "Золотой какашкой". Это крокодиловы слезы,

– говорится в описании.

Карикатурная статуя Винисиуса Жуниора от Виктора Наварро / Фото AS

Отметим, что участие в празднике Фальяс принимают художники и скульпторы, создающие статуи и фигуры из дерева и других материалов. Впоследствии эти фигуры сжигают, таким образом в Валенсии отмечают приход весны.

Однако не все фигуры попадают на костер. Лучшая среди других статуй, которая понравится многим остается целой и невредимой.