Винисиуса подменили: в Бразилии набирает популярность безумная теория о звезде Реала

Бразильский футболист Винисиус-младший кардинально изменил свой имидж этим летом. Уже тогда некоторые шутили, что вингера на самом деле заменили на его двойника – но вдруг фанаты стали относиться к конспирологии всерьез.

Новая волна обсуждений развернулась из-за неудачного начала сезона для футболиста. А также из-за одной детали в его внешности, которую трудно объяснить, пишет 24 Канал.

Что случилось с Винисиусом

Болельщики бразильца разочарованы тем, как он выступает за клуб и сборную после чемпионата мира: за "Реал" у вингера всего один забитый гол, а в составе "Селесао" отличается тем, что упускает множество моментов – хотя наконец-то забил гол в контрольном матче с Австралией.

Внимательные болельщики считают, что человек с надписью "Винисиус" на спине стал гораздо хуже контролировать мяч и не может попасть в ворота в ситуациях, где Вини в свои лучшие времена точно бы не промахнулся.

В итоге родилась теория заговора: летом после чемпионата мира Винисиус был похищен или иным образом исчез. Возможно, его даже ликвидировали спецслужбы. Чтобы не потерять миллионы на рекламных контрактах, то ли руководство "Реала", то ли его семья решили заменить футболиста двойником, но тот оказался гораздо менее талантливым.

Главный аргумент конспирологов в отношении Винисиуса

Если уровень игры не служит убедительным доказательством того, что настоящий Винисиус исчез, то у сторонников конспирологии есть другой аргумент, который действительно вызывает много вопросов.

В сети распространяют фото с тренировки, на котором видно ногу Вини, полностью лишенную татуировок. Хотя известно, что футболист любит украшать свое тело рисунками, и эта самая нога у него раньше точно была татуирована.

???: A bizarre conspiracy theory has gone VIRAL in Brazil claiming that Vinícius Jr is no longer the “real” Vinícius and was replaced by a DOUBLE after the World Cup.



The theory started spreading on Brazilian TikTok accounts and forums, with users pointing to differences… pic.twitter.com/5eVObeiWEF – The Touchline | ? (@TouchlineX) September 29, 2026

На замечание о том, что любые татуировки можно удалить с помощью лазерных технологий, конспирологи отвечают, что это длительная процедура, состоящая из множества сеансов, и футболист не смог бы вернуть свою кожу в такое состояние всего за пару месяцев.

С настоящим Винисиусом или с двойником – но "Реал" проиграл мадридское дерби, после чего устроил огромный скандал по поводу судейства.