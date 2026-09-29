Нова хвиля обговорень розпочалася через поганий початок сезону для футболіста. А також деталь у його зовнішності, яку важко пояснити, пише 24 Канал.

Що сталося з Вінісіусом

Фани бразильця розчаровані тим, як він виступає за клуб та збірну після чемпіонату світу: за Реал вінгер має лише один забитий м'яч, а у складі "селесао" відзначається тим, що марнує безліч моментів – хоча нарешті провів гол у контрольній грі з Австралією.

Прискіпливі вболівальники вважають, що людина з написом "Вінісіус" на спині почала набагато гірше контролювати м'яч і не може влучити у ворота в ситуаціях, де Віні у свої найкращі часи точно б не промахнувся.

Зрештою народилася теорія змови: влітку після Мундіалю Вінісіус був викрадений чи іншим чином зник. Можливо, його навіть було ліквідовано спецслужбами. Щоб не втратити мільйони на рекламних контрактах, чи то керівництво Реалу, чи то його родина вирішили замінити футболіста двійником, але той виявився набагато менш здібним.

Головний аргумент конспірології щодо Вінісіуса

Якщо рівень гри не слугує переконливим доказом того, що справжній Вінісіус зник, то у прихильників конспірології є інший аргумент, який справді викликає багато питань.

У мережі поширюють фото з тренування, на якому видно ногу Віні повністю без татуювань. Хоча відомо, що футболіст полюбляє прикрашати своє тіло малюнками, і ця сама нога в нього раніше точно була зататуйована.

На репліку про те, що будь-які тату можна звести за допомогою лазерних технологій, конспірологи говорять, що це тривала процедура із багатьох сеансів, і футболіст не міг би встигнути повернути свою шкіру до такого стану лише за пару місяців.

Зі справжнім Вінісіусом чи двійником – але Реал програв мадридське дербі, після чого влаштував величезний скандал щодо суддівства.