Реал выставил на трансфер скандальную звезду: в клубе нашли замену футболисту

Реал может остаться без звездного футболиста. "Королевский клуб" рассматривает продажу Винисиуса Жуниора, который в последнее время не впечатляет стабильностью на поле.

Более того, звездный бразилец выставил ультиматум Реалу. В то же время в мадридском клубе нашли замену Винисиусу Жуниору, сообщает 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Почему Реал продаст Винисиуса?

Контракт Винисиуса с Реалом рассчитан до лета 2027 года. По действующему соглашению звезда "Королевского клуба" получает 15 миллионов евро в год, но вингера не устраивает уровень его заработной платы.

Винисиус Жуниор требует контракт, как у не менее звездного Килиана Мбаппе. Французский форвард получает 15 миллионов евро в год, а также 40 миллионов евро премиальных – 8 миллионов евро за сезон в течение 5 лет, что в сумме составляет 23 миллиона ежегодно.

Реал не готов удовлетворить условия Винисиуса Жуниора и рассматривает продажу звезды на выгодных условиях. Хотя клаусусла бразильского футболиста составляет один миллиард евро.

К слову. По информации FootballTransfers, Реал определился с заменой Винисиусу Жуниору. "Сливочные" в случае продажи звездного бразильца подпишут нападающего Эрлинга Холанда из Манчестер Сити.

В сезоне 2024/2025 Винисиус Жуниор сыграл за Реал в 58 матчах в официальных турнирах. За это время бразильский вингер "галактикос" забил 22 гола и отдал 19 результативных передач.