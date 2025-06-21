Лидер Реала поудалял все упоминания о "Королевском клубе": что это может означать

Недавно Реал неожиданно сыграл вничью против Аль-Хиляля в 1-м туре Клубного чемпионата мира 2025 в США. После чего на "Королевский клуб" посыпалась куча хейта от фанатов.

В частности, больше всего от болельщиков досталось звездному лидеру "сливочных" Винисиусу Жуниору. Бразилец не отметился голевыми действиями в матче, а также получил желтую карточку, сообщает 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Фанаты призывают Винисиуса уйти из Реала

Винисиус Жуниор в инстаграме имел несколько закрепленных публикаций с фото с 14-м и 15-м кубками Лиги чемпионов, которые футболист получил в составе Реала. Однако звездный бразилец неожиданно удалил их.

Лидер "Королевского клуба" также убрал все упоминания, связанные со "сливочными". Более того бразилец даже почистил описание страницы.

Сообщают, что звезда Реала принял это решение под давлением болельщиков. Некоторые фанаты "галактикос" выступают за то, чтобы бразилец в ближайшее время покинул клуб.

К слову. Винисиус Жуниор завоевал 13 трофеев в составе Реала. В частности, 2 кубка Лиги чемпионов и 2 чемпионства Испании.

Напомним, что сегодня 22 июня Реал сыграет против Пачуки во втором туре Клубного чемпионата мира 2025 года. Свисток о начале матча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что Джуд Беллингем выругался в сторону арбитра во время матча 1-го тура Клубного чемпионата мира-2025 против саудовского Аль-Хиляля.