Зокрема, найбільше всього від вболівальників дісталось зірковому лідеру "вершкових" Вінісіусу Жуніору. Бразилець не відзначився гольовими діями у матчі, а також отримав жовту картку, повідомляє 24 канал із посиланням на Mundo Deportivo.

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Фанати закликають Вінісіуса піти з Реала

Вінісіус Жуніор в інстаграмі мав декілька закріплених публікацій з фото з 14-м та 15-м кубками Ліги чемпіонів, які футболіст здобув у складі Реала. Проте зірковий бразилець несподівано видалив їх.

Лідер "Королівського клубу" також прибрав усі згадки, що пов'язані з "вершковими". Ба більше бразилець навіть почистив опис сторінки.

Повідомляють, що зірка Реала ухвалив це рішення під тиском вболівальників. Деякі фанати "галактікос" виступають за те, щоб бразилець найближчим часом покинув клуб.

До слова. Вінісіус Жуніор завоював 13 трофеїв у складі Реала. Зокрема, 2 кубки Ліги чемпіонів та 2 чемпіонства Іспанії.

Нагадаємо, що сьогодні 22 червня Реал зіграє проти Пачуки у другому турі Клубного чемпіонату світу 2025 року. Свисток про початок матчу пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що Джуд Беллінгем вилаявся у бік арбітра під час матчу 1-го туру Клубного чемпіонату світу-2025 проти саудівського Аль-Хіляля.