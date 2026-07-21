Однако настоящий фурор в соцсетях вызвал не сам приезд бывшего футболиста, а его яркое предматчевое фото. Снейдер вместе с легендарным бразильским защитником Роберто Карлосом попали в кадр с бывшим сенегальским баскетболистом Мамаду Ндиае, сообщает 24 Канал.

Совместное фото баскетболиста Ндиае с футболистами Снейдером и Карлосом

На фоне африканского гиганта, чей рост составляет 2,29 метра, известные футболисты выглядели миниатюрными. Рост Снейдера составляет 1,70 метра, а Карлоса – 1,68 метра.

Баскетболист опубликовал это фото в своем инстаграме. Помимо Снейдера и Карлоса, Ндиае также успел сфотографироваться с другими звездами футбола, например, с бывшим нападающим сборной Нидерландов Патриком Клюйвертом и вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей. Их рост составляет почти 1,90 метра, однако даже они выглядели совсем невысокими рядом с сенегальским гигантом.

Весли Снейдер, Мамаду Ндиайе и Роберто Карлос / Фото со страницы 433nl в инстаграме

Напомним, что в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный и решающий гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес, вышедший на замену. Благодаря этой победе испанцы во второй раз в истории стали чемпионами мира.