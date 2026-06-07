Польский клуб выгнал сборную Украины со своего стадиона

Национальная сборная Украины по футболу осталась без запланированного стадиона на новый сезон Лиги наций. Краковская Висла неожиданно заблокировала переговоры с УАФ по аренде своей арены.

Украинская ассоциация футбола вынуждена экстренно искать новое пристанище для "сине-желтых" из-за отказа польских партнеров. Официальное решение о новом месте проведения домашних поединков должны принять уже в течение ближайших недель, передает 24 Канал.

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Почему Висла закрыла двери перед украинцами?

Руководство краковской Вислы официально отказалось предоставлять стадион имени Генрика Реймана для нужд нашей сборной. По информации KRKNews, боссы клуба побоялись чрезмерной нагрузки на собственную инфраструктуру.

Главными причинами отказа называют организационные проблемы – проведение международных матчей требует слишком много ресурсов. Представители Вислы также обеспокоены ухудшением состояния газона – дополнительные игры могут просто "убить" футбольное поле клуба.

Поляки решили быть последовательными в своей жесткой позиции. Они также отказались принимать у себя матчи донецкого Шахтера в еврокубках, решив полностью сосредоточиться на собственных турнирных задачах.

Когда матчи и кто соперники Украины?

Времени на поиски нового стадиона в УАФ катастрофически мало. Наша команда должна стартовать в турнире уже в начале осени.

Календарь домашних матчей сборной Украины:

2 октября – против Северной Ирландии;

Далее по графику будем принимать сборные Венгрии и Грузии.

Краков был для нас фартовым

Этот отказ является особенно обидным, ведь Краков стал для украинцев настоящим уютным домом во время полномасштабного вторжения. На местном стадионе "Краковия" наша сборная провела три официальные встречи и не потерпела ни одного поражения.

В частности, в 2016 году здесь разгромили Косово (3:0), в 2022-м расписали боевую ничью с Шотландией (0:0), а осенью 2025 года в рамках отбора на ЧМ-2026 вырвали победу у Азербайджана (2:1). Теперь эту успешную серию придется продолжать в другом городе или даже стране.