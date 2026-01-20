Самые известные близняшки в истории биатлона: что известно и где сейчас легендарные сестры Семеренко

В Украине зимним спортом номер бесспорно уже несколько десятилетий считается биатлон. Наши спортсмены в нем завоевали немало наград на самом высоком уровне, а самый успешный период пришелся на 10-е годы, когда "сине-желтые" имели целую плеяду талантливых спортсменов.

Среди них выделялись сестры Семеренко, которые добыли на двоих на взрослом уровне почти сто медалей. 24 Канал вспоминает карьеру самых известных близняшек в истории биатлона, которые подарили фанатам ряд приятных эмоций своими выступлениями.

Читайте также "Дважды была на бирже труда": украинский призер Олимпиады столкнулась с проблемой после карьеры

Что известно о начале карьеры сестер Семеренко?

Они родились 18 января 2026 года в Краснополье Сумской области. Вита появилась на свет на несколько минут раньше и именно она первой начала демонстрировать высокие результаты на международном уровне.

А начался их спортивный путь в родном поселке. Там не было большого выбора секций и девушки решили попробовать себя в лыжных гонках, только впоследствии перейдя в биатлон, прислушавшись к советам тренера Григория Шамрая.

Начало их международной карьеры пришлось на середину 2000-х годов. Уже тогда специалисты заметили уникальную особенность: Вита обычно была более стабильной в стрельбе, тогда как Валя часто демонстрировала более высокую скорость на трассе.

Впервые они привлекли к себе внимание широкой аудитории на Универсиаде-2007 очень трогательным поступком. В гонке преследования сестры первыми пересекли финишную линию, держась за руки.

Однако судьи все же должны были выбрать победительницу. В конце концов Вита стала первой, а Валентина – "серебряным" призером.



Сестры Семеренко на Универсиаде-2007 / Фото ФБУ

Каких высот смогли достичь сестры Семеренко?

Этот дуэт идеально дополнял друг друга, что впоследствии сделало их незаменимыми участницами женской эстафетной команды сборной Украины. Самой высокой точкой совместной карьеры легендарных сестер стали Олимпийские игры-2014 в Сочи.

Именно там девушки вместе с Еленой Пидгрушной и Юлией Джимой завоевали историческое "золото" в эстафете. Эта победа стала настоящим праздником для всей страны и до сих пор остается самой памятной победой в истории украинского биатлона. К тому же на тех Играх Вита добыла также личную бронзовую награду в спринте.



Украинские биатлонистки завоевали "золото" на ОИ-2014 в эстафете / Фото ФБУ

Валентина тоже имеет в своем активе невероятные достижения, которые навсегда вписаны в историю. То "золото" осталось единственной ее медалью на Олимпиадах, однако было немало подиумов на других статусных соревнованиях.

Отдельно можно выделить две знаковые гонки, которые запомнились многим. Первая из них состоялась в 2013 году.

Во французском Аннеси украинка продемонстрировала мастер-класс финишной атаки россиянке Ирине Старых. Она одержала фантастическую победу на этапе Кубка мира, которая стала для нее единственной в карьере.

Как Валя Семеренко завоевала "золото" на этапе КС: смотрите видео

А вторая эпохальная победа произошла на чемпионат мира-2015 в Контиолахти. Валентина выиграла масс-старт, опередив легендарную немку Франциску Пройсс и итальянку Карин Оберхофер. В том же году она заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

Что известно о завершающем этапе карьеры?

Важно отметить, что карьера сестер была полна не только побед, но и тяжелых испытаний. Травмы, болезни и психологическое давление часто мешали, однако они каждый раз возвращались на трассу.

Даже после рождения сына Вита смогла снова выйти на высокий уровень, доказав, что материнство в профессиональном спорте – это не приговор, а новый этап. Она смогла добыть еще несколько медалей на самом высоком уровне не только в эстафетах, но и в индивидуальных гонках.

Семеренко-старшая выиграла "бронзу" в спринте и персьюте на Кубке мира-2017/2018, чем удивила поклонников, которые не ожидали такого эффектного возвращения.



Вита Семеренко с тренером после успешного возвращения в биатлон / Фото ФБУ

На ЧМ-2020 в Антхольце Вита выиграла последнюю награду в семейную копилку. Она в эстафетной в четверке завоевала "бронзу", однако уже без Вали в команде.

Что касается завершения активных выступлений, то этот процесс был постепенным. Официально девушки не делали громких заявлений о мгновенном выходе на пенсию сразу после Пекина-2022, но фактически их присутствие на этапах Кубка мира сошло на нет.

Годы интенсивных нагрузок дали о себе знать. Фокус внимания сместился на семью и здоровье, однако они все равно не оставили полностью биатлон.

Какую спортивную мечту не удалось реализовать?

Сестры неоднократно признавались, что мечтали попасть вместе на подиум международных соревнований в индивидуальных гонках. Особенно им хотелось это сделать на Олимпийских играх.

Несколько раз они были близки к такому достижению, но все же этого так и не удалось достичь. У них было немало совместных финишей в топ-10 и даже попадание в цветочную церемонию (топ-6), но повторить двойной подиум Универсиады-2007 так и не суждено было.

Несмотря на это, их спортивный путь вызывает настоящее восхищение. Близняшки на двоих добыли 82 медали, завоевывая награды на всех крупнейших соревнованиях.

Достижения сестер Семеренко

Валентина Семеренко

Олимпийская чемпионка 2014 года

Чемпионка мира 2015 года

Дважды серебряный призер чемпионатов мира (2008, 2013)

Трижды бронзовый призер чемпионатов мира (2013, 2015, 2019)

Победительница 5 гонок на этапах Кубка мира

17-кратный призер на этапах Кубка мира

8-кратная чемпионка Европы

В общем завоевала 44 медали на взрослом уровне.



Достижения Валентины Семеренко / Инфографика 24 канала

Вита Семеренко

Олимпийская чемпионка 2014 года

Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года

Дважды серебряный призер чемпионатов мира (2008, 2013)

Бронзовый призер пяти чемпионатов мира (2011, 2012, 2013, 2019, 2020)

Победительница трех гонок не этапах Кубка мира

14-кратный призер этапов Кубка мира

5-кратная чемпионка Европы

В общем выиграла 38 медалей на взрослом уровне.



Достижения Виты Семеренко / Инфографика 24 канала

Чем сестры Семеренко занимаются после завершения карьеры?

После окончания активной карьеры сестры Семеренко посвятили себя воспитанию нового поколения спортсменов и общественной деятельности. Они ведут менее публичную жизнь, но остаются вовлеченными в украинский биатлон, участвуя в мероприятиях по популяризации спорта среди молодежи.

Их опыт неоценим для национальной сборной, и они часто выступают в роли консультантов или почетных гостей на соревнованиях. В общем сестры продолжают поддерживать форму, но теперь делают это "для себя", а не ради секунд на табло.

Валентина при этом уже даже начала полноценную тренерскую карьеру, работая с 2025 года в должности старшего тренера женской юношеской сборной. Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько заявлял, что есть планы привлечь к такой деятельности и Виту.



Сестры Семеренко во время карьеры / Фото ФБУ

Их имена стали настоящим брендом, который ассоциируется с честной борьбой и несокрушимостью украинского духа. Путь сестер Семеренко – это наследство, которое будет вдохновлять молодых биатлонистов еще много десятилетий и очень хочется, чтобы они воспитали немало спортсменов, который вернут украинскому биатлону результаты, которых они достигали сами или даже лучших.