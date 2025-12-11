Бывшая ведущая украинская биатлонистка начала работать в должности старшего тренера женской юниорской сборной. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько, который прокомментировал блогерский материал о ситуации женской сборной Украины на сайте Tribuna, информирует 24 Канал.

Какую сборную возглавила Валентина Семеренко?

Глава федерации согласился с некоторыми моментами из публикации автора, но отметил факты, о которых не было указано в материале. В частности, речь шла о вовлеченности бывших украинских биатлонистов к развитию и воспитанию наших подрастающих атлетов.

В своем комментарии Крулько вспомнил и Оксану Хвостенко, Валю Семеренко, Роман Приму и Руслана Ткаленко. Также президент ФБУ не исключил того, что к тренерской работе привлекут сестру Вали и олимпийскую чемпионку Виту Семеренко.



Крулько рассказал о тренерской работе Вали Семеренко / Скриншот с портала Tribuna

Когда в последний раз Семеренко выступала на международных соревнованиях?

На уровне Кубка мира и Олимпийских игр Валентина выступала в сезоне 2021 – 2022. На Олимпиаде в Пекине выступила только в смешанной эстафете, где наша сборная занимала аж 13-е место.

В следующем сезоне 2022 – 2023 Семеренко участвовала в гонках Кубка IBU, летнем чемпионате мира и национальных соревнованиях. Ее лучшим местом стала 16-я позиция в финале супер спринта на летнем ЧМ в немецком Рупольдинге, если брать во внимание зарубежные соревнования.

А вот с сезона 2023 – 2024 выступала исключительно на украинских стартах в Яворове и Буковеле (данные портала biathlon.com.ua).

Что известно о Валентине Семеренко?

39-летняя украинская биатлонистка, которая в 2014-м году стала одной из авторов той легендарной золотой четверки в эстафете.

Чемпионка мира и Европы, призер этих соревнований.

В 2015-м Валентину Семеренко выбрали "Спортсменкой года в Украине".

Многократная чемпионка и призер этапов Кубка мира. В сезоне 2014 – 2015 финишировала третьей в общем зачете Кубка мира. Это был лучший сезон для Валентины.

Отметим, что 12 декабря стартует второй этап Кубка мира по биатлону 2025 – 2026. Соревнования примет австрийский Хохфильцен.