Кличко рассказал, что думает о бое с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал гипотетический поединок против своего соотечественника, действующего обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Легендарный боксер ответил на вопросы издания Sport Express о вероятности такого поединка. Он отметил, что реальность диктует свои условия, даже если бы была возможность вернуть время назад и восстановить его 30-летнюю форму.

Провел бы Кличко бой против Усика?

Он добавил, что хотя сравнивать разные эпохи бокса всегда интересно, в реальной жизни такое противостояние вряд ли было бы возможным.

Теоретически – да. Практически – вряд ли. Усик является представителем другого поколения боксеров. К тому же у каждого чемпиона свое время. Сегодня Александр пишет свою историю, а в свое время мы писали свою,

– заявил Виталий Кличко.

Что известно о карьерах Усика и Кличко?

Усик и в дальнейшем успешно выступает на профессиональном ринге, оставаясь непобежденным чемпионом мира. В отличие от него, Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру еще в 2012 году и сосредоточился на политической деятельности.

Свой предыдущий поединок Усик провел 23 мая в Египте против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Последний бой Кличко состоялся 8 сентября 2012 года на спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. Его соперником был немецкий боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр. Кличко одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде, после чего официально объявил о завершении профессиональной карьеры, оставшись чемпионом. За время выступлений на профессиональном ринге он одержал 45 побед, из которых 41 нокаутом, и потерпел лишь два поражения.