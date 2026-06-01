Легендарний боксер відповів на запитання видання Sport Express про ймовірність такого поєдинку. Він зазначив, що реальність диктує свої умови, навіть якби була можливість повернути час назад і відновити його 30-річну форму.

Чи провів би Кличко бій проти Усика?

Він додав, що хоча порівнювати різні епохи боксу завжди цікаво, у реальному житті таке протистояння навряд чи було б можливим.

Теоретично – так. Практично – навряд чи. Усик є представником іншого покоління боксерів. До того ж у кожного чемпіона свій час. Сьогодні Олександр пише свою історію, а свого часу ми писали свою,

– заявив Віталій Кличко.

Що відомо про кар'єри Усика та Кличка?

Усик і надалі успішно виступає на професійному ринзі, залишаючись непереможеним чемпіоном світу. На відміну від нього, Віталій Кличко завершив боксерську кар'єру ще у 2012 році та зосередився на політичній діяльності.

Свій попередній поєдинок Усик провів 23 травня в Єгипті проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій завершився перемогою українця технічним нокаутом в 11-му раунді.

Останній бій Кличка відбувся 8 вересня 2012 року на спортивному комплексі "Олімпійський" у Москві. Його суперником був німецький боксер сирійського походження Мануель Чарр. Кличко здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді, після чого офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри, залишившись чемпіоном. За час виступів на професійному ринзі він здобув 45 перемог, з яких 41 нокаутом, та зазнав лише двох поразок.